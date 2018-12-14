В платье с прозрачной сеткой: Вика из "НеАнгелов" покорила фанатов стильным нарядом

Виктория Смеюха позировала в изумрудном платье / https://www.instagram.com/vikanablack/

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поразила поклонников стильным праздничным образом.

Певица побывала на вечеринке журнала Pink, и фото с мероприятия поделилась на своей странице в Instagram. Смеюха запечатлена в платье изумрудного цвета от украинского дизайнера Yasya Minochkina.

"Люблю зеленый цвет, особенно зимой, в предверии праздников. Вы уже знаете в чем будете в новогоднюю ночь? Я как всегда- в концертном платье", - подписала фото певица.

Подписчики оставили певице десятки комплиментов.

"Безумно красивое платье!", "Мое мнение - как кукла", "Секси бомбита!", "Виктория, вы очень красивая девочка!", - оставляли комментарии поклонники.

Ранее Виктория Смеюха взволновала фанатов глубоким декольте.