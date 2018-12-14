В платье с прозрачной сеткой: Вика из "НеАнгелов" покорила фанатов стильным нарядом

Певица продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поразила поклонников стильным праздничным образом.
Певица побывала на вечеринке журнала Pink, и фото с мероприятия поделилась на своей странице в Instagram. Смеюха запечатлена в платье изумрудного цвета от украинского дизайнера Yasya Minochkina.
"Люблю зеленый цвет, особенно зимой, в предверии праздников. Вы уже знаете в чем будете в новогоднюю ночь? Я как всегда- в концертном платье", - подписала фото певица.
Подписчики оставили певице десятки комплиментов.
"Безумно красивое платье!", "Мое мнение - как кукла", "Секси бомбита!", "Виктория, вы очень красивая девочка!", - оставляли комментарии поклонники.
Мы сегодня проводим вечер на вечеринке журнала Pink?. Душевная атмосфера, красивые наряды, интересные гости. Решила взять с собой Лизончика и маму, потому что моя племяшка напечатана в номере (и прошу заметить не по моей протекции, а как модель MiLiLook??), доказательства прилагаются в следующем фото?. Так что в нашей семье все трудятся ?
Ранее Виктория Смеюха взволновала фанатов глубоким декольте.