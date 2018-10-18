"Я бы тебя сьел": Вика из "НеАнгелов" взволновала фанатов глубоким декольте

Виктория Смеюха покрасовалась в новом наряде / https://www.instagram.com/vikanablack/?hl=ru

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха взбудоражила фантазию поклонников новыми фото.

На снимках, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в стильном комбинезоне с глубоким декольте.

Подписчики отметили, что такой наряд артистке идет, и ей стоит чаще делиться подобными фото.

"Я бы тебя сьел", "Ты огненная!", "Ну на тебя можно вечно смотреть", - писали юзеры.

Ранее Виктория Смеюха поразила фанатов фото в бикини.