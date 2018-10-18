"Я бы тебя сьел": Вика из "НеАнгелов" взволновала фанатов глубоким декольте

Певица позировала в блестящем комбинезоне.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха взбудоражила фантазию поклонников новыми фото.
На снимках, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в стильном комбинезоне с глубоким декольте.
Подписчики отметили, что такой наряд артистке идет, и ей стоит чаще делиться подобными фото.
"Я бы тебя сьел", "Ты огненная!", "Ну на тебя можно вечно смотреть", - писали юзеры.
Как много времени вы проводите в социальных сетях? Фейсбук или Инстаграм? А может Одноклассники или ВКонтакте? Признаюсь честно, что даже меня эта паутина сильно затягивала. Одно время очень нравилось выкладывать все в сторис и постоянно следила за обновлениями, новостями ?, но лихорадка уже спала. . P.S. Комбинезон @blind_officials , сумочка @balipythonbags
Ранее Виктория Смеюха поразила фанатов фото в бикини.