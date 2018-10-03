"Вот это талия!": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов фото в бикини

Артистка отправилась отдыхать в Испанию.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Испании.
На сниках, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в купальнике на фоне моря.
"А у нас семейный девичник в Испании, как вы уже могли догадаться из моего сторис. Так что ждите от меня много моря, много солнца, улыбок и хорошего настроения!", -написала певица.
Подписчики восхитились стройной фигурой певицы.
"Вот это талия!", "Какой же ты все-таки огонек", "Самая идеальная фигура в мире!", "Вот это фигура! Эталон!", - расхваливали юзеры.
Ну что? Несколько человек угадали, что мы в Испании, и даже город назвали правильно ?. Передаю всем привет со сказочного Салоу? (персональные приветы ожидайте, как и обещала?)! А у нас семейный девичник в Испании, как вы уже могли догадаться из моего сторис?. Так что ждите от меня много моря?, много солнца☀️, улыбок и хорошего настроения ?!
Ранее Виктория Смеюха поделилась постельным фото.