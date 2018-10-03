"Вот это талия!": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов фото в бикини

Виктория Смеюха покрасовалась в купальнике / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Испании.

На сниках, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в купальнике на фоне моря.

"А у нас семейный девичник в Испании, как вы уже могли догадаться из моего сторис. Так что ждите от меня много моря, много солнца, улыбок и хорошего настроения!", -написала певица.

Подписчики восхитились стройной фигурой певицы.

"Вот это талия!", "Какой же ты все-таки огонек", "Самая идеальная фигура в мире!", "Вот это фигура! Эталон!", - расхваливали юзеры.

Ранее Виктория Смеюха поделилась постельным фото.