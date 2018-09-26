"Сочная девочка": Вика из "НеАнгелов" поделилась постельным фото

Виктория Смеюха позировала в постели / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото в постели.

На фото, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует на кровати в пеньюаре с леопардовым принтом и в босоножках.

"Сонная девочка", - подписала фото Смеюха.

Подписчики стали расхваливать снимок, называя Викторию "шедевром красоты".

"Виктория, ты просто шедевр красоты", "Тигрица, а в душе кошечка", "Сочная девочка", "И как тут уснуть?", - писали поклонники.

Ранее Виктория Смеюха показала изящную фигуру в обтягивающем платье.