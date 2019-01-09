Фанаты возмущены поведением Галкина при Пугачевой

9 января 2019, 02:16

Пара на снимках позирует поодаль друг от друга.

пугачева
Пугачева и Галкин позируют на фото поодаль друг от друга / Фото: legion-media.ru

В отношениях легендарной российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста и шоумена Максима Галкина уже давно не все гладко, уверены поклонники.

К таким выводам они пришли, увидев фото, которое на своей странице в Instagram поделился Галкин.

"У любимых друзей Алика и Иды Достман на праздновании Рождества", - подписал кадр Галкин.

Поклонники заметили, что на снимках Пугачева и Галкин становятся все дальше и дальше друг от друга, а на этом фото его и вовсе крепко обнимает жена дизайнера Валентина Юдашкина Марина.

"Странно, что Алла и Максим стоят поодаль друг от друга", "Что-то Алка в стороне, а ее мужа другая обнимает", "Как-то Галкин обнимает уже руку другой женщины, уже не рядом с женой", "Хе, почему Галкина обнимает не Пугачева, а левая дама?", "Галкин, Вы ошиблись, Вас обнимает не та женщина", - заметили фанаты.

Нашлись и те, кто обратил внимание на наряд артистки – она была запечатлена в белом свитере, черной короткой юбке, серых ботинках и черной кепке.

"Алла Борисовна, мне кажется, переборщила с нарядом, можно было одеть что-то поскромнее, все-таки Рождество", "Алла выглядит смешно, кепка как у пацанки, шорты-такие колени надо прятать. Женственности очень не хватает, не знаю мужчин, которые считают такой стиль сексуальным", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру.

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Алла Пугачева Максим Галкин
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