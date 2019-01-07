Алла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру

Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Легендарная советская/российская поп-певица Алла Пугачева рассказала о том, почему восемь лет назад завершила сольную карьеру.

По ее словам, к такому шагу ее подтолкнули слова кумира — советского певца Муслима Магомаева.

"Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. И он — вот он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить", — рассказала Пугачева.

К слову, она закончила сольную карьеру в 2010-м и с тех пор не выступает с концертами. Однако Пугачева не прекратила сольную работу и иногда записывает новые песни.

Напомним, ранее Пугачева без грима напугала своих фанатов.