Стройные ноги в мини-платье: Алла Пугачева поразила фанатов своей внешностью

Алла Пугачева поразила своим внешним видом / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила фанатов своим появлением в программе "Субботний вечер", которая была посвящена юбилею российского художника-модельера Валентина Юдашкина.

Примадонна заметно похудела, и сверкнула в программе стройными ногами в дерзком мини-платье. Артистка появилась на сьемках в полностью черном наряде: платье с поясом на талии, , черные лаковые ботинки на каблуках, и обьемная прическа.

Пугачева призналась, что именно Юдашкин предложил ей впервые попробовать экспериментировать с длиной нарядов.

"Сама бы я не осмелилась! Я очень скромная была. Если я показывала ножку из-под балахона, потом краснела", - рассказала певица.

Ранее российский певец рассказал, как боролся с фанаткой Аллы Пугачевой.