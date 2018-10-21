"Принял за мужчину": певец рассказал, как боролся с фанаткой Аллы Пугачевой

Сергей Минаев сказал, что долго боролся с поклонницей Аллы Пугачевой / Фото: viva.ua

Российский певец, музыкант, композитор, теле- и радиоведущий, шоумен и комик Сергей Минаев поделился, что принял поклонницу исполнительницы Аллы Пугачевой — Зину, за мужчину и долго боролся с ней.

В столице РФ Москве фанатка попала в квартиру певицы и начала делать в ее сторону затяжной прыжок, рассказал артист в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1".

"Иду я однажды к Алле Борисовне Пугачевой. Захожу к ней (в квартиру — Ред.) на улицу Горького (сейчас 1-я Тверская-Ямская ул. — Ред.)... Сидим с ней, беседуем, обсуждаем какие-то творческие и не очень радостные проблемы", — отметил собеседник.

По его словам, в этот момент — "со свистом эге-гей хали-гали, сейчас всех тут положу — врывается мужик в комнату и прыгает на Аллу Борисовну". "Видя, что он начинает на нее делать такой прыжок затяжной трехметровый, я вскакиваю на его пути. Он вцепляется в меня, начинает меня душить, оттаскивает меня в сторону", — добавил собеседник.

Читайте также"Мумия безжизненная": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом"Мы с ним долго боремся, а он здоровый такой, справились, кто-то мне помог… Его уводят, а Пугачева его успокаивает, почему-то называя его женским именем: "Зиночка, не волнуйся, все нормально…", — заявил певец.

"… Алла Борисовна берет какую-то вазу огромную дорогущую, хлопает ею об пол, и эта Зина успокаивается. Выясняется, что это знаменитая поклонница,… с ЗИЛа (Завод имени Лихачева — Ред.)…, она здоровая, как мужик. И как-то она прорвалась, а я тут полез, и не надо мне было лезть", — сказал Минаев.

Ранее появилась информация, что муж Аллы Пугачевой — российский юморист и телеведущий Максим Галкин — решил развестись с ней. СМИ писали, что от него беременна любовница — ведущая, писательница Юлия Барановская.