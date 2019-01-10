Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри поделилась рецептом похудения

Мэрайя Кэри заметно похудела / https://www.instagram.com/mariahcarey

48-летняя американская певица Мэрайя Кэри долгие годы боролась с лишним весом, и наконец-то смогла похвастаться ошеломительным результатом: ей удалось похудеть на 22 килограмма.

Впечатляющим результатом артистка поделилась на своей странице в Instagram. Певица отправилась отдыхать на остров миллионеров" в Карибском море - Сен-Барт, и поделилась фото в розовом бикини, которое подчеркивает ее постройневшие формы.

Эксперты утверждают, что певица смогла похудеть толь благодаря строгой диете – артистка полностью исключила сладкое.

"В какой-то момент Мэрайя посмотрела на себя в зеркало и поняла, что так больше продолжаться не может. Она полностью отказалась от сахара в любых его проявлениях, разве что может позволить себе кусочек манго или немного черники, если ей очень хочется сладкого. 80% ее рациона - это овощи и органические продукты, с минимальным включением углеводов", - сообщил источник изданию HollywoodLife.com.

Сама Мэрайя утверждает, что она похудела благодаря питанию, которое разделила на мелкие порции больше 3х раз в день, и спорту.

"Вместо привычных трех приемов пищи в день я считаю лучше питаться маленькими порциями, но чаще. Мой диетолог назначил мне суточную дозу в 1500 ккал, однако я быстро поняла, что взвешиваться и считать каждый съеденный кусочек - это не мое. Интуитивно, прислушиваясь к себе, держать себя в форме у меня получается гораздо лучше. Это касается и спорта, только в удовольствие!", - говорила в интервью певица.

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