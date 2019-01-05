Ученые рассказали, как быстро и интенсивно похудеть с помощью ванной

Ванная. Иллюстративное фото / Легкополезно

Ученые установили, что принятие горячей ванны для похудении не менее эффективна, чем получасовая пробежка.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cosmopolitan. По данным доктора Стивена Фолкнера, исследователя из Университета Лафборо (Англия, Великобритания), помимо похудания, горячая ванная помогает в предотвращении диабета 2 типа.

В исследовании Фолкнера участвовали несколько десятков человек, каждый из которых погружался в ванну на 30 минут, а затем совершал часовую велосипедную прогулку.

Выяснилось, что горячая ванна у волонтеров сжигала столько же калорий, сколько и тридцатиминутная прогулка.

Напомним, ранее ученые определили самый безопасный способ похудения, а также объяснили, как похудеть без диет.