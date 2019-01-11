Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии

Память Майкла Джексона омрачена негативными воспоминаниями / Фото: Reuters

На американском кинофестивале "Сандэнс" в январе состоится премьера документального фильма "Покидая Неверлэнд" о легендарном певце Майкле Джексоне.

По информации критиков, лентой еще до выхода недовольны представители покойного поп-короля.

Резонанс вызвал сюжет, который повествует об определенном периоде жизни двух мальчиков Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, с которыми общался Джексон. В фильме говорится о том, что, будучи уже взрослыми мужчинами, они рассказали о том, что в течение нескольких лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны знаменитого музыканта и о том, как эта травма повлияла на их дальнейшую жизнь.

Родственники Джексона назвали премьеру "возмутительной и жалкой попыткой заработать на имени Майкла Джексона". Также представители музыканта отметили, что ранее Робсон и Сейфчак признавались под присягой, что Майкл никогда не совершал с ними подобных действий.

Как известно, Джексон дважды представал перед судом по обвинению в педофилии. Авторы фильма решили рассказать об одном из случаев. Однако известно, что уже после смерти один из мальчиков признался, что оклеветал певца ради денег под давлением отца, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что кинолента "Покидая Неверленд" будет выпущена на фестивале в разделе "специальные мероприятия".

Напомним, личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей обвинил отца музыканта Джо Джексона в том, что тот "химически кастрировал" своего сына.