Майкла Джексона в возрасте 12 лет "химически" кастрировал собственный отец

Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей обвинил отца музыканта Джо Джексона в том, что тот "химически кастрировал" своего сына.

Об этом врач сказал в своем видеообращении The Blast. По словам Мюррея, в возрасте 12 лет Джексон-старший "химически" кастрировал Майкла с помощью гормональных инъекций, чтобы замедлить половое созревание и сохранить высокий голос артиста. Он это делал под предлогом избавиться от прыщей, и юный артист согласился на это.

Отметим, что "химическая кастрация" отличается от обычной тем, что она не является процедурой стерилизации – медпрепараты просто уменьшают либидо и сексуальную активность.

Ранее в США скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона.