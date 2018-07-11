Майкла Джексона в возрасте 12 лет "химически" кастрировал собственный отец

Врач поп-короля заявил, что Джо Джексон делал сыну гормональные иньекции.
Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей обвинил отца музыканта Джо Джексона в том, что тот "химически кастрировал" своего сына.
Об этом врач сказал в своем видеообращении The Blast. По словам Мюррея, в возрасте 12 лет Джексон-старший "химически" кастрировал Майкла с помощью гормональных инъекций, чтобы замедлить половое созревание и сохранить высокий голос артиста. Он это делал под предлогом избавиться от прыщей, и юный артист согласился на это.
Отметим, что "химическая кастрация" отличается от обычной тем, что она не является процедурой стерилизации – медпрепараты просто уменьшают либидо и сексуальную активность.
Ранее в США скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона.