Скандальный развод Джеффа Безоса: с кем изменил жене самый богатый человек в мире

11 января 2019, 12:34

Пара разводится после 25 лет брака.

Джефф Безос, Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос решили развестись спустя 25 лет брака / Фото: Forbes.ru

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос разводится со своей женой писательницей Маккензи Безос, с которой прожил в браке 25 лет.

Причиной тому стал роман, который Джефф скрывал от супруги на протяжении восьми месяцев, и за которым тщательно следили журналисты американского издания National Enquirer.

Представители Безоса не опровергают факт его супружеской измены, лишь уточнили, что о любовнице мужа Маккензи узнала от него лично.  

9 января на своей странице в Twitter Джефф и Маккензи официально заявили о разводе.

"После долгого периода любовных исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей", - говорилось в заявлении.

Пара решила разойтись мирно, остаться партнерами по бизнесу, и вместе воспитывать четверых детей: троих родных сыновей и приемную дочь из Китая.

Джефф Безос, семья
Джефф Безос с женой и детьми / https://radaronline.com

Любовница Безоса: кто она

Любовницей самого богатого человека в мире оказалась 49-летняя Лорен Санчес. Она – телеведущая, жена влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла.

За перемещениями пары тщательно следнили две группы фотографов и репортеров издания National Enquirer. Они фиксировали каждую встречу любовников, СМИ отметили, что пара втайне встречалась за последние две недели шесть раз.  

Кроме того, 54-летний Безос за свой счет тайно отправлял Санчес на курорты на своем частном самолете, отправлял ей непристойные сообщения и селфи эротического характера.

Лорен Санчес
Лорен Санчес и Безос скрывали свой роман на протяжении 8-ми месяцев / Фото: FilmMagic

Разделение многомиллиардного имущества: сколько получит Маккензи

Расторжение брака супругов уже назвали разводом века, ведь Безос богаче любого арабского шейха, и обошел Билла Гейтса, которому несколько лет подряд присваивали звание самого богатого человека мира.

В Bloomberg оценили состояние Безоса в 137 миллиардов долларов, при этом журнал Forbes считает, что он владеет 150 миллиардами долларов.

Безос, жена
Пара выглядела счастливой / Фото: Mega

Так как пара не заключала брачный контракт, Маккензи претендует на половину имущества, и может стать самой богатой женщиной в мире. Пара проживает в Вашингтоне, а это штат, в котором признают общую совместную собственность супругов, если не было брачного договора. По подсчетам экспертов, Маккензи получит 69 миллиардов долларов.

В собственности пары было пять домов по всей Америке: в Медине, Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Ван Хорне и на Манхэттене. 

Ранее "Главред" собрал самые громкие разводы знаменитостей 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Джефф Безос Маккензи Безос Лорен Санчес
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:34
Минус 7 килограмм: Оля Полякова раскрыла секрет похудения старшей дочери
13:26
Взрыв метана на Днепропетровщине: стало известно, сколько горняков спасли из шахты Видео
13:23
"Зачем все время оголяться?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за откровенного фото
13:16
Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца зимы Видео
13:11
Российские военные захотели сбивать пассажирские самолеты над РФ
12:55
У Варфоломея рассказали, когда ПЦУ признают патриархатом Видео
12:35
Шахтер усилился молодым талантом из Израиля: детали трансфера
12:34
Скандальный развод Джеффа Безоса: с кем изменил жене самый богатый человек в мире
12:32
От гриппа в Украине-2019 умерло уже вдвое больше, чем годом ранее: как отличить от обычной простуды Видео
12:25
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге – опрос
12:05
"Закрутят метели": синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных Видео
11:52
Украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства: что надо знать Видео
11:40
"Страх крысы": российский политолог рассказал о смерти главного путинского мифа
11:30
"Воплощение идеальности": Светлана Лобода покорила фанатов фигурой на отдыхе
11:18
Нафтогаз: Без отказа Украины от победы в Стокгольме Газпром обсуждать транзит не собирается Видео
10:59
"Грандиозное событие": журналист рассказал, когда Владимир Кличко может вернуться на ринг Видео
10:58
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка с потрясающей растяжкой Александра Самойлова Фото
10:44
Если "Нафтогаз" вступит в переговоры с "Газпромом" - он уже проиграл мнение
10:38
Торговля с агрессором: эксперты назвали причины роста товарооборота между Украиной и РФ Видео
10:17
"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов Видео
09:58
"Цепная реакция": экс-депутат Госдумы рассказал, что может взорвать Россию изнутри
09:37
Расписка на секс: эксперты рассказали об изменениях в интимной жизни украинцев Видео
09:31
Россия продемонстрировала готовность эскалации в Азовском море мнение
09:27
Заденет даже здоровых людей: Землю накрывает сильнейшая магнитная буря Видео
09:13
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
08:56
Суд над пленными украинскими моряками начнется через год - адвокат Видео
08:50
Удар, еще удар: подорожание евро и доллара в Украине набирает обороты Видео
08:33
"Симеон – Иуда, Москва – наша родина": на Винниччине разгорелся скандал из-за ПЦУ Видео
08:32
У Нафтогаза с Газпромом сложились БДСМ-отношения мнение
08:30
Мокрый снег, гололед и ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу Видео
08:10
Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым Видео
07:56
В США занялись проверкой списка украинцев на инаугурации Трампа – NYT Видео
07:39
День Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открытках Фото
07:25
В РФ заговорили об обмене захваченных украинских моряков: названы вероятные сроки Видео
07:14
День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день Фото Видео
06:57
Почему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания" мнение
06:35
Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"
06:13
"Будем биться до последнего": Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину Видео
05:51
Неотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов Видео
05:26
В Сеть выложили снятое "киборгом" уникальное видео боев за Донецкий аэропорт Видео
04:48
Звезда "Дома-2" "засветила" грудь на откровенном фото
04:03
Резиновое дело: Медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе
03:05
Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье
02:33
Присутствующий на получении Томоса "Нарик" был награжден пистолетом и знаком отличия президента
02:02
Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах накануне Рождества лыжника Видео
01:43
"Подавитесь своим Томосом": пропагандистка Скабеева пригрозила Украине утратой патриархата Видео
01:18
Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана
00:59
"Индекс Биг-Мака": доллар должен стоить 9,68 гривен
00:42
Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии
00:17
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять