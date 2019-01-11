Скандальный развод Джеффа Безоса: с кем изменил жене самый богатый человек в мире

Джефф Безос и Маккензи Безос решили развестись спустя 25 лет брака / Фото: Forbes.ru

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос разводится со своей женой писательницей Маккензи Безос, с которой прожил в браке 25 лет.

Причиной тому стал роман, который Джефф скрывал от супруги на протяжении восьми месяцев, и за которым тщательно следили журналисты американского издания National Enquirer.

Представители Безоса не опровергают факт его супружеской измены, лишь уточнили, что о любовнице мужа Маккензи узнала от него лично.

9 января на своей странице в Twitter Джефф и Маккензи официально заявили о разводе.

"После долгого периода любовных исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей", - говорилось в заявлении.

Пара решила разойтись мирно, остаться партнерами по бизнесу, и вместе воспитывать четверых детей: троих родных сыновей и приемную дочь из Китая.

Джефф Безос с женой и детьми / https://radaronline.com

Любовница Безоса: кто она

Любовницей самого богатого человека в мире оказалась 49-летняя Лорен Санчес. Она – телеведущая, жена влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла.

За перемещениями пары тщательно следнили две группы фотографов и репортеров издания National Enquirer. Они фиксировали каждую встречу любовников, СМИ отметили, что пара втайне встречалась за последние две недели шесть раз.

Кроме того, 54-летний Безос за свой счет тайно отправлял Санчес на курорты на своем частном самолете, отправлял ей непристойные сообщения и селфи эротического характера.

Лорен Санчес и Безос скрывали свой роман на протяжении 8-ми месяцев / Фото: FilmMagic

Разделение многомиллиардного имущества: сколько получит Маккензи

Расторжение брака супругов уже назвали разводом века, ведь Безос богаче любого арабского шейха, и обошел Билла Гейтса, которому несколько лет подряд присваивали звание самого богатого человека мира.

В Bloomberg оценили состояние Безоса в 137 миллиардов долларов, при этом журнал Forbes считает, что он владеет 150 миллиардами долларов.

Пара выглядела счастливой / Фото: Mega

Так как пара не заключала брачный контракт, Маккензи претендует на половину имущества, и может стать самой богатой женщиной в мире. Пара проживает в Вашингтоне, а это штат, в котором признают общую совместную собственность супругов, если не было брачного договора. По подсчетам экспертов, Маккензи получит 69 миллиардов долларов.

В собственности пары было пять домов по всей Америке: в Медине, Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Ван Хорне и на Манхэттене.

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