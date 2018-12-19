Лорак, Петросян, Шнуров: самые громкие разводы знаменитостей 2018 года

Ани Лорак подала на развод / instagram.com/anilorak

2018 год отметился высокой статистикой разводов среди звездных пар. Так, расторгли брак как многие голливудские звезды: Дженифер Энистон и Джастин Теру, Ченнинг Татум и Дженна Деван, так и украинские: Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу, Сергей и Виктория Тигипко.

Кроме того, многие пары, не вступившие в брак, неожиданно решили расстаться: кто-то мирно, а кто-то сделал шаг от любви к ненависти.

"Главред" составил список самых громких разводов и расставаний за 2018 год.

1. Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Армен Джигарханян с экс-супругой Цымбалюк-Романовской / Instagram

Легендарный актер Армен Джигарханян и украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская подали на развод еще в октябре 2017 года, в ноябре они получили официальный документ. Однако, Цымбалюк решила обжаловать это решение, и вновь начались тяготы по бракоразводному процессу. К счастью для Джигарханяна, 31 января, Кунцевский суд города Москвы принял окончательное решение о разводе пары.

В официальном браке пара состояла около двух лет, а до этого у них был роман на протяжении 15 лет.

2. Дженифер Энистон и Джастин Теру

Дженнифер Энистон и Джастин Теру развелись в феврале / Reuters

Дженнифер Энистон и Джастин Теру после 7 лет отношений и 2 лет брака решили развестись. О таком решении официально заявила сама актриса 16 февраля.

Пара встречалась с мая 2011 года, они тайно поженилась в 2015 году.

3. Ченнинг Татум и Дженна Деван

Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись после 9 лет брака / Фото: Reuters

Голливудские звезды Ченнинг Татум и Дженна Деван обьявили о разводе в апреле 2018 года. Пара решила развестить после девяти лет брака. Экс-супруги отметили, что никаких ссор и измен между ними не просиходило.

Пара познакомались в 2006 году на съемках фильма "Шаг вперед". В 2009 году они сыграла свадьбу, а в 2013 году у них родилась дочь Эверли.

4. Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Панеттьери и Кличко расстались / Instagram

В августе стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери отменили помолвку, и расстались.

Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2013 году пара обручилась. У них родился ребенок - дочь Кайя Евдокия Кличко.

5. Евгений Петросян и Елена Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись / Фото: riafan.ru

Одним из самых скандальных бракоразводных процессов 2018 года стал развод российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В августе 2018 года супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества. Супруги делили имущество в размере полутора миллиардов рублей.

СМИ нашли женщину, которая стала Петросяну заменой экс-супруги Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую прозвали "новой Степаненко". Схожесть женщин заметна: те же аппетитные формы, прическа, цвет волос.

6. Сергей Шнуров и Матильда Шнурова

Сергей и Матильда Шнуровы расторгли брак 15 августа / Рамблер/новости

Одним из самых неожиданных стал развод лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его жены Матильды. В мае сам артист сообщил об этой новости, уже в августе пара официально расторгла брак.

С Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

К слову, Шнуров недолго горевал, и вновь женился в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1. Избранницей музыканта стала 27-летняя Ольга Абрамова, которая младше артиста на 18 лет.

7. Сергей Тигипко и Виктория Тигипко

Виктория и Сергей Тигипко подали на развод / фото: dumskaya.net

Политик и предприниматель Сергей Тигипко и его вторая жена президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко подали на развод. Об этом СМИ стало известно в октябре - в Обуховском районном суде Киева появилось производство, в котором сказано, что Тигипко подал на развод с супругой.

Виктория Лопатецкая и Сергей Тигипко поженились в 2004 году. У пары трое детей – Тимофей (2002), Анастасия (2005), Леонтий (2008). От первого брака у Сергей Тигипко есть дочь Анна (1984 г.р.).

8. Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Гранде и Дэвидсон спустя 5 месяцев после помолвки / https://www.instagram.com/arianagrande

Одним из самых быстротечных романов года стали отношения американской певицы Арианы Гранде и комика Пита Дэвидсона. Пара стала встречаться в мае, в июне они уже обручились, а расстались в октябре - и все это за 2018 год.

Причиной расставания называют внезапную смерть от передозировки наркотиками экс-бойфренда певицы Мак Миллера.

9. Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Хилтон и Зилка расстались после помолвки / фото: EPA/UPG

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом украинского происхождения – актером Крисом Зилкой и отменила свадьбу.

В январе 2018 года Зилка сделал предложение Хилтон, она ответила согласием. И вот спустя почти год пара расторгла помолвку.

10. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак разводится с мужем / https://www.instagram.com/muratnalca/

Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым 9 лет прожила в браке. Иск о расторжении брака певица подала еще 4 декабря, свое решение суд вынесет перед Новым годом - 24 декабря 2018 года.

Отметим, что причиной развода супругов стала измена Налчаджиоглу - в конце июля 2018-го его застали в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах.

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы.

Ходят слухи

1. Алла Пугачева и Максим Галкин

РосСМИ считают, что супруги на грани развода / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

В октябре СМИ сообщили, что популярный российский шоумен Максим Галкин решил развестись с известной певицей Аллой Пугачевой. РосСМИ также приписывают Галкину роман с телеведущей и писательницей Юлией Барановской – мол, она еще и беременна от юмориста.

Артист спустя месяц решил прокомментировать слухи на своей странице в Instagram, и намекнул на неправдивость информации.

2. Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова

СМИ предполагают, что пара Узелковых разводится / https://www.instagram.com/uzelkoff_official/?hl=ru

В декабре СМИ сообщили, что звездная пара - тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись после 19 лет брака. По словам источника, разлад у пары случился еще осенью, Марина и Вячеслав приезжали на сьемки проекта порознь.

Марина и Вячеслав познакомились в университете в 1997 году, в 1999 спустя два года поженились. В браке у пары родились двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.

Супруги пока никак не прокомментировали догадки СМИ.