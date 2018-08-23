Миллион за корпоратив и сотни тысяч за шоу: как Евгений Петросян заработал миллиард

Евгений Петросян делит со Степаненко 1,5 миллиарда рублей / starhit.ru

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись – и теперь делят имущество в размере полутора миллиардов рублей.

Портал "СтарХит" разузнал, каким образом Петросян смог заработать миллиард.

Ежемесячный постоянный доход юмористу приносят собственные телешоу - за каждый показ "Смехопанорамы" и "Юмор! Юмор! Юмор!" ( выходят раз в неделю) Петросян получает примерно 100 тысяч рублей - за год эта сумма достигает более чем 10 миллионов. Каждый месяц "Петросян-шоу" пополняет счет своего создателя на 300 тысяч, а ежегодно — на 3,6 миллиона.

В "Петросян-шоу" ветеран юмора за съемки в одном выпуске в качестве артиста получает 120 тысяч. В сумме работа на телевидении приносит юмористу более 25 миллионов в год.

Кроме того, Петросян выступает сольно за 350 тысяч, а после скандала вокруг собственного развода увеличил свой гонорар вдвое.

Кроме того, Петросяна приглашают и как ведущего свадеб и корпоративов – за это он берет миллион рублей.

Наконец, Петросян зарабатывает, снимаясь в рекламе и позволяя издавать и переиздавать книги со своими шутками.

Напомним, о начале бракоразводного процесса Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. Позднее адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что оба юмориста уже давно являются супругами лишь формально. Затем СМИ узнали, с какой женщиной сейчас проводит свое время 72-летний Петросян.

Ранее адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна.