Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко отменили помолвку

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери отменили помолвку.

Как рассказал источник E! News, Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, однако Панеттьери возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что делать дальше.

Отмечается, что недавно папарацци заметили Хайден в компании молодого человека, с которым она ужинала вместе в одном из ресторанов Голливуда. Судя по фотографиям, они вели себя как настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци.

Напомним, ранее Панеттьери откровенно рассказала об отношениях с Кличко.