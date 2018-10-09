"Развод" Максима Галкина с Аллой Пугачевой: как выглядит возможная любовница юмориста

Возможная любовница Максима Галкина — Юлия Барановская — похвасталась новыми фото / Скриншот видео с youtube.com

В СМИ появилась информация, что от российского юмориста и телеведущего Максима Галкина, женатого на певице Алле Пугачевой, беременна его любовница — ведущая, писательница Юлия Барановская, она часто размещает в Instagram свои фотографии.

На фото литератор красуется в разных нарядах, в частности, во вторник, 9 октября, она поделилась снимками в разных образах — в элегантном, деловом, экстравагантном, сделанными на шоу "Модный приговор".

Барановская была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным, ведущая — звезда "Первого канала", ТНТ и телеканала "Россия-1".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что юморист решил развестись с исполнительницей.