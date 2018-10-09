"Я не даю комментариев": Галкина взбесил вопрос о разводе с Пугачевой

Максим Галкин ответил на вопрос о разводе с Аллой Пугачевой.
Популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на информацию о том, что он может развестись с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.
Соответствующая информация появилась накануне в российских СМИ, а журналисты издания "360" связались с самим юмористом и попросили его подтвердить или опровергнуть слухи.
Как подчеркивается в сообщении, звонок журналистов буквально взбесил 42-летнего шоумена, который при этом отказался комментировать ситуацию.
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"Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по какому поводу", - ответил Максим Галкин.
Отметим, что СМИ приписывают Галкину роман с телеведущей и писательницей Юлией Барановской, которая якобы еще и беременна от юмориста.
Ранее астролог раскрыл хитрый план Галкина: юморист бросит Пугачеву ради Орбакайте.
Напомним, недавно Галкин опубликовал в соцсети снимок Пугачевой в мини-юбке.