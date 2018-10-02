"Моя красотка": Галкин показал фотографию Пугачевой в мини-юбке

Пугачева показала молодежный образ / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный российский шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсети снимок своей 69-летней супруги, известной певицы Аллы Пугачевой.

"Моя красотка на репетицию собралась!", - подписал Галкин фотографию в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в ультракороткой юбке, черных колготах, лаковых сапожках и клетчатой толстовке. Образ дополнила модная прическа Примадонный. Пикантности снимку придала обворожительная поза певицы, где она слегка теребит волосы.

Поклонник пришли в восторг об образа и стиля Пугачевой. В комментариях они не скрывали положительных эмоций.

"Аллочка выглядит супер. Максим, спасибо вам за фото", "Модница наша", "Шикардос! В ее возрасте выглядеть так-это бомбезно! Все зависит от состояния души, видно, что она счастлива!", "Классная фотка! Алла здорово выглядит! Я даже в молодости так не выглядела!", "Вот это ноги", "Совсем девчонка, какая прелесть. Что в душе, то и в реальности. Таких женщин очень мало и их нужно беречь!" – написали комментарии пользователи.

Алла Пугачева / Фото: Instagram/Максим Галкин

Как ранее сообщалось, Галкин поделился с подписчиками семейным фото.