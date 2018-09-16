Бросит Пугачеву ради Орбакайте: астролог раскрыл хитрый план Галкина

16 сентября 2018, 10:40

Астрологи предсказывают Пугачёвой омрачённую предательством Кристины старость.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный юморист и телеведущий Максим Галкин может оставить свою нынешнюю супругу Аллу Пугачеву ради ее дочери Кристины Орбакайте

Как пишет Vistanews.ru, близкие Пугачёвой утверждают, что Орбакайте сильно не долюбливает общих детей суперзвезды эстрады и Галкина. При этом старшая дочь Пугачёвой также никогда не ставит лайки публикациям в социальных сетях, которые посвящены Лизе и Гарри.

Издание напоминает, что Кристина ранее неоднократно заявляла в своих интервью, что поначалу совершенно не воспринимала всерьёз нового мужа своей матери и не считала Галкина членом семьи Пугачёва-Орбакайте.

По словам астролога, на самом деле такое отношение не показывает настоящих чувств в семье Пугачёвой, а хитрый Галкин уже давно подбивает клинья к старшей дочери Аллы Борисовны при этом сама Орбакайте не против отношений с ним.

"Астрологи предсказывают Пугачёвой омрачённую предательством Кристины старость. Именно она уведёт Галкина из семьи. По словам экспертов, шоумен уже давно собирается предать нынешнюю супругу для женитьбы на Орбакайте. Астрологи уверены, что его не смущают даже наличие общих с Пугачёвой детей. Психологи, в свою очередь, добавляют, что у Пугачёвой начались психологические проблемы. Алла Борисовна всю жизнь была в различных интересных делах, но сейчас стала появляться на публике гораздо реже. По словам специалистов, это связано с серьёзными психологическими проблемами", - говорится в материале.

Напомним, ранее Галкин показал семейное фото с Пугачевой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог Алла Пугачева Максим Галкин Кристина Орбакайте
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:03
Удар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦ
11:53
"Отравители" Скрипалей Петров и Боширов устроили оргию в лондонском отеле - СМИ
11:51
В Казахстане задержали украинского журналиста: обвиняют в незаконной деятельности Видео
11:21
Заря - Динамо: прямая видеотрансляция матча восьмого тура УПЛ
11:14
В Черновцах джип патрульной полиции насмерть сбил пешехода, копы скрылись с места ДТП - СМИ Фото
11:03
Вице президент "Карпат" назвал болельщиков "овцами" и выразил уважение "пацанам"
10:52
СМИ рассказали подробности смертельного ДТП с украинцами в России Видео
10:40
Бросит Пугачеву ради Орбакайте: астролог раскрыл хитрый план Галкина
10:36
На пьесу Сенцова дадут 2 млн гривен из бюджета
10:16
Украинец добыл золото на Кубке мира по плаванию, установив рекорд
10:15
Сахалин не наш. Как Путин обломал россиян на Дальнем востоке мнение
09:53
В США умерла звезда "Секретных материалов"
09:36
В Днепре пьяная драка в кафе закончилась стрельбой: есть раненые Фото
09:23
Отравление Скрипалей: Петрова и Боширова наказали за "оставленные следы" - СМИ
08:58
Синоптики рассказали, в каких областях Украины ждать дождей: карта прогноза погоды на 16 сентября
08:31
Доигрались: какие последствия для России будет иметь цирк с ценителями Солсбери мнение
08:27
Супрун посоветовала украинцам, как лечить старческий маразм
08:14
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере и объявил себя "богом" Видео
07:58
Одессит сбросил с 13 этажа осколочно-фугасный снаряд Видео
07:46
"Совсем не узнать": Анну Семенович обвинили в увлечении пластикой
07:26
Луценко потребовал заткнуть три дырки
07:13
Проект "Медведь-шатун": что Путин задумал на выборах в Украине мнение
06:55
Какие знаки Зодиака рождены быть лидерами
06:39
Смех скоро похоронит Путина мнение
06:17
"Тяжелый наркотик "Крымнаш" выветривается". Эксперт рассказал, как Путин загнал себя в ловушку
05:50
Голая грудь и мороженое. Хайди Клум покрасовалась топлес
05:14
Новый мировой кризис: эксперты назвали риски для Украины и рассказали, как можно защититься Видео
04:59
"Бандитский режим": эксперт назвал, сколько ежегодно крадут люди Путина
04:19
"Шалунья" Глюкоза похвасталась стройной фигурой в ретро-купальнике
03:52
Ученые рассказали о пользе соды
03:06
"Мало знаем свою страну": писатель Жадан рассказал, что больше всего разъединяет украинцев
02:10
Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви
02:02
Под Одессой скорая не довезла в больницу подростка из-за разбитых дорог: опубликовано видео Видео
01:39
В Китае хозяйка научила свинью кататься на скейтборде: опубликовано видео Видео
01:21
Рева назвал причину сокращения количества субсидий
00:53
45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото
00:28
Гигантский ожог и выгорели трусы: мать шокирована последствиями укола у температурящего сына Фото
00:01
Студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+ Фото
15 сентября, суббота
23:28
Белорусский боец вышел на ринг под гимн Советского Союза Видео
23:02
Трамп намерен сменить главу Пентагона - The New York Times
22:27
60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото Фото
22:01
"Борьба уже проиграна". Глава "Нафтогаза" сделал неутешительный прогноз о "Северном потоке-2"
21:29
В Крыму МЧС выпустило рекомендации на случай очередных выбросов Видео
21:02
На Закарпатье джип с туристами сорвался с горы, все погибли
20:23
В Житомире воспитанники интерната работали грузчиками на дочь директора на рынке
19:56
Журналист напомнил о преступных действиях РПЦ против Украины
19:27
Гройсман назвал условие прекращения войны на Донбассе
18:45
США готовы помочь Украине усилить обороноспособность - Волкер
18:20
Эстонский президент убирала мусор в парке Днепра
17:43
Тимошенко появилась на саммите YES в туфлях от Chanel за 800 долларов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять