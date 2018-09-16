Бросит Пугачеву ради Орбакайте: астролог раскрыл хитрый план Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный юморист и телеведущий Максим Галкин может оставить свою нынешнюю супругу Аллу Пугачеву ради ее дочери Кристины Орбакайте

Как пишет Vistanews.ru, близкие Пугачёвой утверждают, что Орбакайте сильно не долюбливает общих детей суперзвезды эстрады и Галкина. При этом старшая дочь Пугачёвой также никогда не ставит лайки публикациям в социальных сетях, которые посвящены Лизе и Гарри.

Издание напоминает, что Кристина ранее неоднократно заявляла в своих интервью, что поначалу совершенно не воспринимала всерьёз нового мужа своей матери и не считала Галкина членом семьи Пугачёва-Орбакайте.

По словам астролога, на самом деле такое отношение не показывает настоящих чувств в семье Пугачёвой, а хитрый Галкин уже давно подбивает клинья к старшей дочери Аллы Борисовны при этом сама Орбакайте не против отношений с ним.

"Астрологи предсказывают Пугачёвой омрачённую предательством Кристины старость. Именно она уведёт Галкина из семьи. По словам экспертов, шоумен уже давно собирается предать нынешнюю супругу для женитьбы на Орбакайте. Астрологи уверены, что его не смущают даже наличие общих с Пугачёвой детей. Психологи, в свою очередь, добавляют, что у Пугачёвой начались психологические проблемы. Алла Борисовна всю жизнь была в различных интересных делах, но сейчас стала появляться на публике гораздо реже. По словам специалистов, это связано с серьёзными психологическими проблемами", - говорится в материале.

Напомним, ранее Галкин показал семейное фото с Пугачевой.