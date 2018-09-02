Пугачевой поставили страшный "диагноз"

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева "закончилась как певица".

В интервью изданию "Собеседник" Соседов высказал мнение, что артистка "утратила голос и талант".

"Алла закончилась как певица. К сожалению, она - одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант", - сказал он, отметив, что вероятные проблемы со здоровьем тут ни при чем.

По его словам, заявления Пугачевой о своем старении - не более чем пиар. "Все эти разговоры про старость попахивают клоунадой, честное слово. Не понимаю, зачем она это говорит. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной", - недоумевает критик.

Напомним, спустя три дня после смерти Иосифа Кобзона, Пугачева прокомментировала кончину певца.