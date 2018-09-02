После яростной критики фанатов Пугачева прокомментировала смерть Кобзона

Пугачева прокомментировала смерть Кобзона / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая подвергалась резкой критике от поклонников за отсутствие реакции на смерть знаменитого певца Иосифа Кобзона, спустя три дня все же прокомментировала его кончину.

У себя в Instagram Примадонна выложила фото молодого Кобзона.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", — подписала пост Пугачева.

К соболезнованиям присоединились и многие подписчики певицы. Однако другая часть воспользовались постом Пугачевой, чтобы высказать свое нелицеприятное мнение о певце. "Это фото, где он не стал наркобароном и кремлевским пропагандоном?" – пишет innakasianenko. "Мафия смертна, на тот свет ничего не унесешь, а негатив только подтверждает, что мало добра оставил на земле", – пишет svetalmeria.

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Ранее СМИ гадали, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона. Такие вопросы всплывают на фоне многочисленных слухов о неприязни между двумя звездами - так, Кобзон очень нелицеприятно отозвался о Пугачевой в своей автобиографической книге.

Напомним, певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию.

В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзона похоронят в Москве на Востряковском кладбище.

Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.