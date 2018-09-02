После яростной критики фанатов Пугачева прокомментировала смерть Кобзона

Реакции от Примадонны подписчики дождались лишь три дня спустя смерти певца.
Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая подвергалась резкой критике от поклонников за отсутствие реакции на смерть знаменитого певца Иосифа Кобзона, спустя три дня все же прокомментировала его кончину.
У себя в Instagram Примадонна выложила фото молодого Кобзона.
"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", — подписала пост Пугачева.
К соболезнованиям присоединились и многие подписчики певицы. Однако другая часть воспользовались постом Пугачевой, чтобы высказать свое нелицеприятное мнение о певце. "Это фото, где он не стал наркобароном и кремлевским пропагандоном?" – пишет innakasianenko. "Мафия смертна, на тот свет ничего не унесешь, а негатив только подтверждает, что мало добра оставил на земле", – пишет svetalmeria.
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Ранее СМИ гадали, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона. Такие вопросы всплывают на фоне многочисленных слухов о неприязни между двумя звездами - так, Кобзон очень нелицеприятно отозвался о Пугачевой в своей автобиографической книге.
Напомним, певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию.
В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзона похоронят в Москве на Востряковском кладбище.
Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.