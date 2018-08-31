"А ведь вся страна скорбит!": Алла Пугачева проигнорировала смерть Кобзона, фанаты в ярости

Поклонники Примадонны не понимают, почему она умолчала о кончине артиста.
Легендарная российская певица Алла Пугачева никак не отреагировала на смерть знаменитого певца Иосифа Кобзона.
На своих страницах в Instagram многие знаменитости делились историями, связанными с Кобзоном, и высказывали слова благодарности.
Однако Примадонна в соцсетях не присоединилась ко всеобщей скорби, фанаты упрекнули ее в этом. Они считают, что между двумя звездами была холодная война.
"Царство небесное Кобзону. Жаль, ушел великий артист", "Кобзон умер", "Вы не дружили с Кобзоном?", "Ни слова о Кобзоне, а ведь вся страна скорбит!", - писали юзеры.
Однако на своей странице в Instagram отреагировал на кончину Кобзона супруг Пугачевой Максим Галкин, и написал длинный пост-реквием умершему артисту, указав соболезнования родным от своей семьи – в том числе, и от Примадонны.
"Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи. Максим, Алла, дети. Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!", - написал Галкин.
Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.?? Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
Ранее СМИ гадали, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона.