"А ведь вся страна скорбит!": Алла Пугачева проигнорировала смерть Кобзона, фанаты в ярости

Алла Пугачева / Фото: viva.ua

Легендарная российская певица Алла Пугачева никак не отреагировала на смерть знаменитого певца Иосифа Кобзона.

На своих страницах в Instagram многие знаменитости делились историями, связанными с Кобзоном, и высказывали слова благодарности.

Однако Примадонна в соцсетях не присоединилась ко всеобщей скорби, фанаты упрекнули ее в этом. Они считают, что между двумя звездами была холодная война.

"Царство небесное Кобзону. Жаль, ушел великий артист", "Кобзон умер", "Вы не дружили с Кобзоном?", "Ни слова о Кобзоне, а ведь вся страна скорбит!", - писали юзеры.

Однако на своей странице в Instagram отреагировал на кончину Кобзона супруг Пугачевой Максим Галкин, и написал длинный пост-реквием умершему артисту, указав соболезнования родным от своей семьи – в том числе, и от Примадонны.

"Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи. Максим, Алла, дети. Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!", - написал Галкин.

Ранее СМИ гадали, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона.