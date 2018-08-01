"Аллочка красивая и молодая!": Максим Галкин показал семейное фото с Пугачевой

Российский юморист, телеведущий, актер Максим Галкин выложил в Интернет фотографию со своей женой — певицей Аллой Пугачевой.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, на нем он и Примадонна запечатлены улыбающиеся на камеру.

"Хорошооооооооооооо!", - подписал кадр артист.

Поклонники отметили, что Галкин и Пугачева для них – пример идеальной пары.

"Шикарная пара! Обожаю их", "Чудесное фото!", "Пример идеальной пары!", "Аллочка красивая и молодая!", "Очень красивое, счастливое, влюбленное, свободное и наивное фото", - расхваливали подписчики.

Ранее Алла Пугачева рассказала, почему в детстве ей дали прозвище Дикарка.