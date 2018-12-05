Вячеслав Узелков развелся спустя 19 лет брака

Знаменитая пара развелась / https://www.instagram.com/uzelkoff_official/?hl=ru

Звездная пара, тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись после 19 лет брака.

Такой информацией поделился инсайдер изданию Clutch. По словам источника, разлад у пары случился еще осенью, Марина и Вячеслав приезжали на сьемки проекта порознь.

Представители пары сообщили, что ни Марина, ни Вячеслав не будут комментировать новость о расставании.

"Марина и Вячеслав не комментируют ситуацию", - сообщили представители пары Сегодня.Lifestyle.

Марина и Вячеслав познакомились в университете в 1997 году, в 1999 спустя два года поженились. В браке у пары родились двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.

Ранее Вячеслав Узелков рассказал, как перенес инсульт.