Вячеслав Узелков развелся спустя 19 лет брака

У пары есть двое детей - Оливия и Роберт.
Звездная пара, тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись после 19 лет брака.
Такой информацией поделился инсайдер изданию Clutch. По словам источника, разлад у пары случился еще осенью, Марина и Вячеслав приезжали на сьемки проекта порознь.
Представители пары сообщили, что ни Марина, ни Вячеслав не будут комментировать новость о расставании.
"Марина и Вячеслав не комментируют ситуацию", - сообщили представители пары Сегодня.Lifestyle.
Марина и Вячеслав познакомились в университете в 1997 году, в 1999 спустя два года поженились. В браке у пары родились двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.
Ранее Вячеслав Узелков рассказал, как перенес инсульт.