"Вечная невеста" Пэрис Хилтон расторгла помолвку с женихом с украинскими корнями Крисом Зилкой

Пэрис Хилтон разорвала отношения с Крисом Зилкой / Фото: tsn.ua

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом украинского происхождения – актером Крисом Зилкой и отменила свадьбу.

В январе 2018 года Зилка сделал предложение Хилтон, она ответила согласием. И вот спустя почти год пара расторгла помолвку.

Последний раз пару видели вместе в начале октября на открытии Maddox Gallery в Лос-Анджелесе в компании Роберта Дауни-младшего, Эда Вествика и Мохамеда Хадида.

Ранее Пэрис Хилтон позировала с почти обнаженной грудью, фото.