"Бес - в ребро": Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой

Галкин считает информацию о разводе неправдивой / Фото: legion-media.ru

В октябре 2018 года СМИ распространили новость о том, что популярный российский шоумен Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева разводятся, и у юмориста даже есть любовница Юлия Барановская.

Артист спустя месяц решил прокомментировать слухи, и на своей странице в Instagram и намекнул на неправдивость информации.

"Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес - в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?", - написал артист, сопроводив пост хештегами "про меня пишут с начала тысячелетия" и "жизнь пройти не поле перейти".

Ранее "любовница" Галкина прокомментировала отношения с юмористом.