"Любовница" Максима Галкина прокомментировала отношения с юмористом

"Любовница" Галкина прокомментировала отношения с юмористом / Фото: legion-media.ru

В октябре СМИ распространили новость о том, что популярный российский шоумен Максим Галкин и известная певица Алла Пугачева разводятся, и у юмориста даже есть любовница Юлия Барановская.

Пока супруги не комментируют слухи, Барановская решила расставить все точки над "і". Телеведущая утверждает, что новость об их романе буквально появилась из воздуха, и абсолютно не соответствуют истине, передает "СтарХит".

"Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание, не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придется комментировать "мусор" из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить", - заявила Барановская.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза.

Ранее астролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла Пугачева.