Астролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла Пугачева

Алла Пугачева / Instagram Кристины Орбакайте

Советской и российской эстрадной певице Алле Пугачевой не грозит онкологическое заболевание, однако инфаркт или инсульт вполне могут стать причиной смерти артистки.

К такому выводу пришел астролог Влад Росс, передает UAportal.

Росс предполагает, что у 69-летняя Пугачева, вероятно, страдает от множества заболеваний. Составленный астрологом гороскоп гороскоп говорит о гормональных сбоях, проблемах с печенью и почками. Однако больше всего проблем у Пугачевой, допускает астролог, с сердечно-сосудистой системой.

"Благодаря Луне в Скорпионе она может справиться с этим. Очень часто так бывает - когда Луна в Скорпионе, человек со всеми своими болячками может доживать до очень преклонного возраста", - сказал Росс, отметив, что Пугачева достаточно состоятельна, чтобы позволить себе оплатить современное лечение.

"Поэтому хоронить мы ее не будем - лет до 85 может дотянуть", - говорит Влад Росс.

Ранее Влад Росс рассказал в комментарии "Главреду", что судя по гороскопу, у Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, скорее всего, чисто платонические отношения.

"Максим Галкин со своей Венерой и Солнцем попадает в Дом Дружбы на ее (Пугачевой) Уран. Поэтому вполне возможно, что сексом они особо и не занимаются. Но, несмотря на то, что Алла Пугачева - человек, который не прощает обид, точки соприкосновения с Галкиным у них есть. Овен Пугачева и Близнецы Галкин в конечном итоге всегда могут договориться", - отметил Росс.