Официально: Сергей Шнуров вновь женился

Сергей Шнуров снова женился / "24СМИ"

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров женился. Слухи о бракосочетании появились еще в начале октября, но подтвердил их артист только сейчас.

На своей странице в Instagram он выложил фото с блондинкой, которая стоит так. что не видно ее лица, и в стихотворной форме подтвердил факт женитьбы, отметив, что он "любит одни и те же грабли", и "что-то никак не холостяк".

РосСМИ сообщают, что Шнуров женился в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1. Избранницей музыканта стала 27-летняя Ольга Абрамова, которая младше артиста на 18 лет.

Напомним, Шнуров всего лишь два месяца назад разорвал брак со Еленой (Матильдой) Мозговой, с которой прожил чуть более восьми лет. Позднее музыкант публично озвучил причины своего развода.

Ранее Сергей Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне.