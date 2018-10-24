Официально: Сергей Шнуров вновь женился

Избранницей певца стала девушка моложе его на 18 лет.
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров женился. Слухи о бракосочетании появились еще в начале октября, но подтвердил их артист только сейчас.
На своей странице в Instagram он выложил фото с блондинкой, которая стоит так. что не видно ее лица, и в стихотворной форме подтвердил факт женитьбы, отметив, что он "любит одни и те же грабли", и "что-то никак не холостяк".
Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.
РосСМИ сообщают, что Шнуров женился в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1. Избранницей музыканта стала 27-летняя Ольга Абрамова, которая младше артиста на 18 лет.
Напомним, Шнуров всего лишь два месяца назад разорвал брак со Еленой (Матильдой) Мозговой, с которой прожил чуть более восьми лет. Позднее музыкант публично озвучил причины своего развода.
Ранее Сергей Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне.