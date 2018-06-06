Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, рассказал, что именно Матильда стала инициатором разрыва.

На вопрос журналиста "СтарХита", это Матильда покинула Шнура, он кратко ответил: "К сожалению, да".

Артист добавил, что не пытался вернуть жену.

"Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала украсть весь сервиз", - сказал Шнуров.

Артист добавил, что страдания в этом случае не принесут пользы, и он философски относится к разрыву отношений.

"Если страдать всегда, ты не сможешь пользоваться тем аналитическим аппаратом, который позволяет делать что-то действительно качественное, классное и цепляющее", - отметил музыкант.

Ранее Сергей Шнуров посвятил стих Матильде.