"Муз бывало, и немало": Сергей Шнуров объяснил причину развода

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, написал новое стихотворение, в котором объяснил причины расставания пары.

На своей странице в Instagram он выложил красочное фото, на котором она улыбается, и под ним написал длинный стих.

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым - предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Все возьми, - я все отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, - как пизд*то.

Тут и бабке не ходи,

Женщин много-

Я один.

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

Жена Шнурова впервые высказалась о разводе.

Ранее Сергей Шнуров посвятил стих Матильде.