"Жизнь ничему не учит": СМИ узнали, что Шнуров снова собрался жениться

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Известный российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" и группы "Рубль" Сергей Шнуров вместе со своей новой возлюбленной подали заявление о заключении брака в одном из петербургских ЗАГСов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Стархит" со ссылкой на собственные источники. "Жизнь меня ничему не учит", — якобы заявил Шнуров своему окружению о скорой женитьбе.

Также сообщается, что музыкант и его возлюбленная пришли в ЗАГС на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Папарации подловили Шнурова / "Стархит"

Напомним, Шнуров всего лишь два месяца назад разорвал брак со Еленой (Матильдой) Мозговой, с которой прожил чуть более восьми лет. Позднее музыкант публично озвучил причины своего развода.