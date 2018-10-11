"Жизнь ничему не учит": СМИ узнали, что Шнуров снова собрался жениться

11 октября 2018, 15:18

Музыкант якобы был замечен в одном из ЗАГСов Петербурга.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Известный российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" и группы "Рубль" Сергей Шнуров вместе со своей новой возлюбленной подали заявление о заключении брака в одном из петербургских ЗАГСов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Стархит" со ссылкой на собственные источники. "Жизнь меня ничему не учит", — якобы заявил Шнуров своему окружению о скорой женитьбе.

Также сообщается, что музыкант и его возлюбленная пришли в ЗАГС на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Папарации подловили Шнурова / "Стархит"

Напомним, Шнуров всего лишь два месяца назад разорвал брак со Еленой (Матильдой) Мозговой, с которой прожил чуть более восьми лет. Позднее музыкант публично озвучил причины своего развода.

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