"Жизнь ничему не учит": СМИ узнали, что Шнуров снова собрался жениться

Музыкант якобы был замечен в одном из ЗАГСов Петербурга.
Известный российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" и группы "Рубль" Сергей Шнуров вместе со своей новой возлюбленной подали заявление о заключении брака в одном из петербургских ЗАГСов.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "Стархит" со ссылкой на собственные источники. "Жизнь меня ничему не учит", — якобы заявил Шнуров своему окружению о скорой женитьбе.
Также сообщается, что музыкант и его возлюбленная пришли в ЗАГС на Английской набережной в Санкт-Петербурге.
Напомним, Шнуров всего лишь два месяца назад разорвал брак со Еленой (Матильдой) Мозговой, с которой прожил чуть более восьми лет. Позднее музыкант публично озвучил причины своего развода.