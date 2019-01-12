"Выглядит отвратительно": 73-летняя мама Наташи Королевой нарвалась на критику из-за дерзкого мини

Наташа Королева показала свою маму на отдыхе / instagram.com/koroleva__star

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, отправилась с мужем Тарзаном (Сергеем Глушко) и мамой Людмилой Порывай на отдых в Майами, США.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором ее мама позирует на фоне океана в красной майке и мини-юбке, вместо головного убора прицепив яркий красный бант, и держа в руке небольшую новогоднюю елку.

"Мама Люда поздравляет всех с новогодними праздниками и напоминает: еще не время расслабляться, ведь скоро Старый Новый Год!", - подписала снимок артистка.

Подписчики стали жестко критиковать маму Королевой за смелый выбор наряда, и прозвали ее "старушкой с маразмом".

"А дочке не стыдно такое выставлять? Над твоей мамой уже стебутся", "По ходу в детство старая впадает, бред! Возраст более чем почтенный, а ведет себя как маразматик", "Зачем себя так показывать пожилой жещине?", "Ну выпила старушка с маразмом, ничего страшного", "Сама Наташа Королева мне очень нравится, смотреть на нее приятно, но мама ее выглядит отвратительно", - писали юзеры.

Ранее располневшая Наташа Королева и постаревший Тарзан шокировали сеть своей внешностью.