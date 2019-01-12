"Как куколка!": Злата Огневич умилила сеть детским фото

Злата Огневич показала архивное фото / https://www.instagram.com/zlata.ognevich/?hl=ru

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич 12 января отмечает свой 33-й день рождения.

В честь праздника Злата на своей странице в Instagram поделилась архивным детским фото, и поблагодарила родителей за их воспитание и поддержку.

"Мама и Папа! Спасибо за эту жизнь и мое детство в Любви! Это самое важное, чему нужно учить детей! И Вы - прекрасные родители, самые лучшие, которых только могла мне подарить Судьба! Мои любимые, близкие, родные Люди, спасибо за опыт и уроки, за теплоту и поддержку, за музыку и Вселенную, которая внутри каждого из Вас! Начинаю этот новый год с особенным ощущением, и мне нравится это состояние!", - написала артистка.

Поклонники поздравили звезду с днем рождения, и оставили ей десятки комплиментов.

"Это вы в детстве? Как куколка!", "А банты как хризантемы! Выделяются из фото", "Такая крошка на фото красивая! Златочка, с днем рождения!", "Ути! Маааинькая. С Днем Рождения тебя!", - писали юзеры.

Ранее Злата Огневич поразила фанатов невероятной гибкостью.