Шпагат в воздухе: Злата Огневич поразила фанатов невероятной гибкостью

Певица похвасталась отличной физической формой.
Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич покорила поклонников гибкостью.
На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором она села на "воздушный шпагат".
Подписчики расхвалили Огневич за элегантность, и признались, что она смотивировала их заняться спортом.
"Элегантность и красота", "Отличная растяжка", "Какая умничка!", "Красавица! Вы меня вдохновили, побежала на тренировку!", - писали юзеры.
Доброго ранку! ??? А Ви пам’ятаєте, що свій день МИ розпочинаємо зі спортивних тренувань? ??♀️??♀️ Всім бадьорого дня! ?? . Студія @versalskaya . . #златаогневич #zlataognevich #sport #stretching #health #lifestyle #healthylifestyle #training #activity #stretching #stretch #fitbody #kiev #ukraine
Ранее Злата Огневич "засветила" аппетитные загорелые прелести в купальнике: опубликованы фото.