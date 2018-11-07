Шпагат в воздухе: Злата Огневич поразила фанатов невероятной гибкостью

Злата Огневич похвасталась гибким телом / Фото: Facebook

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич покорила поклонников гибкостью.

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором она села на "воздушный шпагат".

Подписчики расхвалили Огневич за элегантность, и признались, что она смотивировала их заняться спортом.

"Элегантность и красота", "Отличная растяжка", "Какая умничка!", "Красавица! Вы меня вдохновили, побежала на тренировку!", - писали юзеры.

Ранее Злата Огневич "засветила" аппетитные загорелые прелести в купальнике: опубликованы фото.