"Чернокожие рабы": Ксения Собчак оскорбила работников отеля на Мальдивах

Ксения Собчак удивила сеть отношением к официантам / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак отличилась расистским высказыванием о работниках отеля.

Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. Собчак отправилась на Мальдивы после Нового года, где остановилась в роскошном отеле.

В ролике ведущая показала официанта, который улыбался, видимо, не понямая русского языка, и тарелку с морепродуктами, приговаривая: "Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота".

Ранее стало известно, что Ксения Собчак приехала в Киев и опозорилась.