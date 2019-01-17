После увольнения из Парижской оперы Полунин разразился новым спичем о Путине

Неугомонный Сергей Полунин снова написал о Путине / hollywoodreporter.com

Украинский танцор Сергей Полунин после разгромного увольнения из Парижской оперы из-за сексисзма и гомофобии написал очередную тираду с восхвалением деятельности президента России Владимира Путина.

"Моя любовь и уважение Владимиру. Он чистый поток доброты. Он остановит все войны на этой планете", - добавил пост Полунин в Instagram.

Артист вспомнил деятельность главы Кремля на Ближнем Востоке и заявил, что о нем в англоязычной прессе пишут неправду. Иностранные СМИ танцор назвал "оружием зла" и заявил, что добро должно быть агрессивным.

" Он уже защищает Ближний Восток, и он защитит всех нас. Хочу сказать, что в прессе, особенно в англоговорящей, пишут неправду. Они — это оружие зла. Но добро сильнее и будет более агрессивное, пока они не будут снесены. За добром правда", - написал он.

/ Фото: Instagram/Сергей Полунин

Напомним, в Парижской опере озвучили официальный комментарий в связи с отказом от сотрудничества со всемирно известным танцовщиком украинского происхождения Сергеем Полуниным.