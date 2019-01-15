"Не соответствует ценностям учреждения": В Парижской опере объяснили причины увольнения Полунина

Полунин шокировал западных работодателей рядом высказываний / Фото: globallookpress.com

Во Франции в Парижской опере озвучили официальный комментарий в связи с отказом от сотрудничества со всемирно известным танцовщиком украинского происхождения Сергеем Полуниным.

"Принимая во внимание публичные высказывания Сергея Полунина, художественный руководитель балетной труппы Орели Дюпон приняла решение отозвать приглашение артисту, поскольку эти высказывания не соответствуют её ценностям, а также ценностям учреждения", - сообщается в аккаунте оперы в Twitter.

Решение представителей Гранд-Оперы в Париже поддержал солист балетного театра Эдриан Куве.

"Честно говоря, со стороны Парижской оперы пригласить такого человека в 2019 году в Париж просто немыслимо. Наша труппа поддерживает ценности уважения и терпимости! Этому человеку нечего у нас делать", — написал он в Twitter.

Compte tenu des propos publics tenus par Sergei Polunin, Aurélie Dupont, Directrice de la danse, a pris la décision de ne plus inviter l’artiste.

Ces propos n’étant pas en adéquation avec ses valeurs et celles de l’Institution. — Opéra de Paris (@operadeparis) 14 января 2019 г.

Зарубежные СМИ активно обсуждают скандал с Полуниным. Журналисты ведущих мировых изданий пишут, что произошедшее связано с "гомофобными и сексистскими" высказываниями Полунина.

"Этот непредсказуемый "плохиш из мира балета", которого сравнивали с Рудольфом Нуреевым в начале творческого пути, раскритиковал танцоров-геев в Instagram в прошлом месяце, когда он призвал мужчин артистов балета вести себя по-мужски", — сообщает AFP.

В издании The New York Times уточняют, что в Парижской опере отказались от сотрудничества с Полуниным через 48 часов после того, как официально заявили о предоставлении ему роли Зигфрида в "Лебедином озере".

"Отзыв последовал после фурора в социальных сетях, вызванных новостями о выступления в Париже. А все потому что за последние два месяца мистер Полунин, бывший премьер Королевского балета в Лондоне, опубликовал около десяти постов в Instagram, в которых он раструбил о своём неприятии к гомосексуалистам и "пытающимся взять на себя мужскую роль" женщинам и его желании отшлёпать полных людей за недостаток дисциплины", - отмечают журналисты издания.

В СМИ подчеркивают, что Полунин использовал социальные сети для публичного высказывания восхищения Владимиру Путину, татуировку которого он сделал на груди, а также Дональду Трампу.

Напомним, Полунин в день своего 29-летия написал целый поздравительный пост, посвященный Владимиру Путину. Также он заявлял о своей симпатии к президенту США Дональду Трампу.