"Станет лидером всего мира": украинский танцор Полунин отличился новым заявлением про Путина

Полунин считает, что Путин сможет победить зло на планете / Фото: Instagram/Сергей Полунин

Известный танцор балета из Херсона Сергей Полунин, который получил российское гражданство, вновь отличился высказыванием о презденте России Владимире Путине.

29-летний артист в посте на своей странице в Instagram назвал Путина человеком, который сможет "победить зло", и стать "лидером всего мира".

"Люблю Америку одна из самих магических стран. Появилось сильное ощущение: а что, если Владимир Путин станет лидером всего мира. Я буду молиться за это, потому что это будет полная победа над злом. Он хороший человек, сильный, харизматичный, полный света и любви. Пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю, что это и будет будущее. И моя энергия поможет ему в этом", - написал танцор.

Полунин вновь отличился заявлением о Путине / https://www.instagram.com/sergeipolunin/?utm_source=ig_embed

Подписчики артиста вновь усомнились в его адекватности, считая, что оды Путину – это не что иное, как пиар. Другие же считают, что Полунин просто провоцирует фанатов, привлекая к себе внимание.

"Пранк, который вышел из-под контроля", "Зло – это Путин", "Ты просто безумен", "Господи, еще один пророк доморощенный!", "Путин головного мозга", "Вы-артист балета! Вам нельзя жить политикой, искусство важнее. Остановитесь, и ищите хайпа за успехи в профессии, а не тупость в интернете", - писали возмущенные юзеры.

Как ранее сообщалось, Полунин показал подписчикам своего блога свежее тату с изображением лица президента России Владимира Путина, которое красуется у артиста на груди.

Напомним, Полунин в день своего 29-летия написал целый поздравительный пост, посвященный Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что Сергей Полунин после Путина симпатизирует Трампу.