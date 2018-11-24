"Мое вам уважение": украинский танцор Полунин показал татуировку с лицом Путина

Полунин - талантливый танцор, адекватность которого в последнее время пошатнулась / Фото: Instagram/Сергей Полунин

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин показал подписчикам своего блога свежее тату с изображением лица президента России Владимира Путина, которое красуется у артиста на груди.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь - это свет, и он самый великий", - написал танцор в Instagram.

Для того, чтобы показать лик российского лидера на груди, Полунину пришлось приоткрыть ворот рубашки. Примечательно, что на руке артиста изображен в виде татуировки герб Украины.

"Он просто стебает всех. Фломастер сотри танцор. Фу…", "Такого клоуна, как Сергей Полунин, этот мир еще не видел", "М-да...трезубец на руке и ботоксная рожа на груди... Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте!", "Это извините pizdec! На руке украинский тризуб и спасибо Путину! Блевотина ты!", "Одно ущербное существо набило на груди другое ущербное существо...R.I.P. Polunin", - отреагировали подписчики танцора.

/ Фото: Instagram/Сергей Полунин

Напомним, Полунин в день своего 29-летия разразился целым поздравительным панегириком Владимиру Путину на своей странице в социальной сети Instagram.