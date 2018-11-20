"Сх*яли": в Сети возмутились тому, как известный танцор-украинец рассыпался в комплиментах Путину

20 ноября 2018, 12:56

Сергею Полунину точно ничего не мешает танцевать. Жаль, что ему ничего не мешает писать в соцсетях.

Сергей Полунин
Сергей Полунин / Reuters

Всемирно известный танцор балета и уроженец Херсона Сергей Полунин в день своего 29-летия разразился целой поздравительным панегириком Владимиру Путину на своей странице в социальной сети Instagram.

"Спасибо за поздравления с днем рождения. Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относиятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, ведь я был раньше в похожем положении и знаю по себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет - и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!", − написал он и присовокупил фото президента РФ.

"Полунин *банулся", − коротко и матерно выразил свое мнение пользователь parzia. "Как говорят в российской глубинке - "Сх*яли баня загорелась?". Очень неожиданное заявление", − удивился пользователь zebard13. "То есть вас не смущает, что он оттяпал кусок вашей Родины?", − апеллировала к сознанию Полунина как уроженца Украины пользовательница mistressofthecoppermountain. "Может, Ваш аккаунт взломали? Это единственное объяснение, которое можно принять", − не поверила в искренность Полунина пользовательница irusjairina. "С Пушкиным на дружеской ноге", - сыронизировала над фамильярным тоном обращения танцора к Путину пользовательница irinaivantsov.

Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let’s treat everyone with Love that’s how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Полунин снялся в эротической фотосессии с Памелой Андерсон.

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соцсети Instagram день рождения балет Владимир Путин Сергей Полунин
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