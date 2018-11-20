"Сх*яли": в Сети возмутились тому, как известный танцор-украинец рассыпался в комплиментах Путину

Сергей Полунин / Reuters

Всемирно известный танцор балета и уроженец Херсона Сергей Полунин в день своего 29-летия разразился целой поздравительным панегириком Владимиру Путину на своей странице в социальной сети Instagram.

"Спасибо за поздравления с днем рождения. Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относиятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, ведь я был раньше в похожем положении и знаю по себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет - и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!", − написал он и присовокупил фото президента РФ.

"Полунин *банулся", − коротко и матерно выразил свое мнение пользователь parzia. "Как говорят в российской глубинке - "Сх*яли баня загорелась?". Очень неожиданное заявление", − удивился пользователь zebard13. "То есть вас не смущает, что он оттяпал кусок вашей Родины?", − апеллировала к сознанию Полунина как уроженца Украины пользовательница mistressofthecoppermountain. "Может, Ваш аккаунт взломали? Это единственное объяснение, которое можно принять", − не поверила в искренность Полунина пользовательница irusjairina. "С Пушкиным на дружеской ноге", - сыронизировала над фамильярным тоном обращения танцора к Путину пользовательница irinaivantsov.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Полунин снялся в эротической фотосессии с Памелой Андерсон.