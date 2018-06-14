Украинец Сергей Полунин снялся у известного британского клипмейкера Rankin: завораживающее видео

Украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в ролике известного британского клипмейкера и фешн-фотографа Rankin.

В итоге вышло двухминутное черно-белое видео "Sergei x Rankin", в котором Полунин танцует под трек Tempo от британского трио Husky Loops. Движения танцора просто завораживают!

Джон Ранкин – британский фотограф. Он основатель журнала Dazed & Confused и автор рекламных кампаний для Hugo Boss, Nike, Levi's.

В одном из интервью Ранкин признался, что с Полуниным их объединяет то, что по натуре оба – бунтари и не любят правил.

Сам Полунин является приглашенным солистом Баварского балета в Мюнхене и премьером Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а в прошлом — премьером Королевского балета Великобритании. Также Сергей часто снимается в рекламах таких брендов, как Marc Jacobs и Dior.

Кроме того, Сергей снимается в кино: к примеру, этой зимой выйдет в прокат "Щелкунчик", где танцовщик снялся вместе с Кирой Найтли и Хелен Миррен.

Напомним, украинский танцор Полунин стал мужчиной года по версии британского журнала. Артист балета получил награду за творческую оригинальность в рамках церемонии GQ Men of the Year Awards.