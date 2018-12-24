"Посылаю ему свою любовь": украинский танцор Полунин после Путина симпатизирует Трампу

Танцор решил серьезно заняться политикой на своей странице в соцсети / Фото: Instagram/Сергей Полунин

Известный танцор балета из Херсона Сергей Полунин в своем блоге высказал слова благодарности и поддержки президенту США Дональду Трампу, сопроводив пост несколькими красноречивыми снимками.

В Instagram артист написал, что уважает главу Белого дома за правду, которую он говорит сотрудникам СМИ.

Полунин заявил, что журналисты в новостях часто рассказывает неправду, а Трамп успешно борется с дезинформацией и информационной безопасностью во всем мире.

"Я счастлив что он президент. Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая верные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот мир лучше", - написал танцор.

Пользователи в комментариях предположили, что Полунин, который высказывает поочередно любовь России, Путину, Франции, а на сей раз Трампу находится в не совсем уравновешенном состоянии.

"Ого, чердак капитально протекает, похоже", "Серега, ты гений", "У вас один и тот же текст для всех президентов", "Такое чувство, что это испытание поклонников на прочность. Останутся только самые преданные. И с ними он пойдет в "светлое будущее", "Отписываюсь! Это страница артиста или политического консультанта?", - прокомментировали пост поклонники Полунина.

/ Фото: Instagram/Сергей Полунин

Напомним, ранее Полунин поделился с подписчиками своего блога мыслями, почему весь мир должен благодарить президента России Владимира Путина.