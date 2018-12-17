"Вместе мы победим": украинский танцор Полунин обратился к Путину

Танцор снова пишет о Путине / Фото: Instagram/Сергей Полунин

Известный танцор балета из Херсона Сергей Полунин поделился с подписчиками своего блога мыслями, почему весь мир должен благодарить президента России Владимира Путина.

"Спасибо Владимиру Путину за то, что он не дал одному мировому порядку захватить власть над миром. Этот человек дает всем нам защиту", - написал артист в Instagram.

Полунин пожелал главе Кремля успехов в борьбе, к которой, очевидно, намерен присоединиться.

"Сил вам, объединяйтесь и вставайте против злых организаций. Вместе мы победим и этот мир будет добрее и безопасностей", - подытожил танцор.

В комментариях пользователи скептически отнеслись к очередному восхвалению Полуниным российского лидера.

"Сергей, зря вы шапочку из фольги сняли. Ишь как плющит...", "Как такого выбл*дка земля носит?", "Как хорошо, что мусор сам себя вывез из Украины", "Сергей, а давайте каждый первый пост про Путина, а то мы недостаточно офигели", "Блин, ну что вы все так набросились? Пошутил человек, юмор такой", - написали пользователи.

/ Фото: Instagram/Сергей Полунин

Как ранее сообщалось, Полунин показал подписчикам своего блога свежее тату с изображением лица президента России Владимира Путина, которое красуется у артиста на груди.

Напомним, Полунин в день своего 29-летия разразился целым поздравительным панегириком Владимиру Путину на своей странице в социальной сети Instagram.