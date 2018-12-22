"Я объединю эти страны": украинский танцор Полунин добрался до Франции

Сергей Полунин собирается заняться объединением России и Франции / https://www.instagram.com/sergeipolunin/

Известный танцор балета из Херсона Сергей Полунин опубликовал в своем блоге очередное фото с татуировкой Путина, которое сопроводил текстом с намерениями объединить Францию и Россию.

" Привет из Франции. Я люблю эту страну и чувствую, что еще много раз сюда вернусь. Также у Франции с Россией великая совместная история, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить эти две страны. Вместе у них удивительное будущее", - написал он в Instagram.

Полунин заявил, что России тяжело от санкций, которые он назвал "нечестными". Артист заявил, что россияне достояно с ними справляются.

" Я знаю, что нелегко сейчас со всеми нечестными санкциями, но вы и ваш президент не продали свои души за деньги, как это сделали другие. Деньги приходят и уходят, а душа одна и навсегда", - написал танцор.

Подписчики Полунина в комментариях традиционно гневно высказались о его внезапно проснувшейся любви к России и Путину, которая уже граничит с абсурдом.

/ https://www.instagram.com/sergeipolunin/

"Мечется пацан, не знает, кому еще лизнуть. Балетный век недолог — там можно еще в Корее найти за кем фанатеть, еще раз татуху перебить. Шестерка", "Удивительно. Сергей, а почему же тогда люди живут как, простите за выражение, скот! Путин обглодал всю страну и продолжает добивать народ пенсионной реформой, 40 процентными налогами и полным безразличием к нашей природе. Зато депутаты шикуют", "Это просто какая-то ж…па! Сколько терпела, потому, что талантливый человек, эти посты. Отписка! Надоело это видеть. Интересно, что об этом думают ваши родители в Украине", - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Полунин поделился с подписчиками своего блога мыслями, почему весь мир должен благодарить президента России Владимира Путина.