"Сказочный долбо*б": В Сети обругали похваставшегося российским паспортом украинского танцора Полунина

На восхвалениях Путина и татуировке с его лицом на груди уроженец украинского Херсона Сергей Полунин не остановился.
Известный танцор, звезда мирового балетного искусства, уроженец Херсона Сергей Полунин похвастался перед фанатами получением российского гражданства.
Снимок свежеполученного паспорта он обнародовал на собственной странице в социальной сети Instagram.
В подписи к фото Полунин также написал целый панегирик пополам с одой, посвященные президенту РФ Владимиру Путину и обругал "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".
"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написал танцор.
В комментариях под снимком быстро начали собираться негодующие комментарии.
"Как говорилось в классическом фильме: "Сказочный долбо*б"", "Зрадник", "Ой, дурааааак", "Продажная шкура", "А что же ты танцуешь и снимаешься у бессовестных людей, которые разрушают страны и делают революции. Рашка – хорошо, но жить я там не буду. Вот главный тезис любителей Х*йла". "Достойный выбор обдолбыша Это же отлично, когда манкурты валят из Украины в немытую, поздравляю", − гневно прокомментировали они.
Напомним, ранее Полунин рассыпался Путину в комплиментах, а также наколол себе на груди татуировку с портретом президента РФ.