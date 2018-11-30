"Сказочный долбо*б": В Сети обругали похваставшегося российским паспортом украинского танцора Полунина

Сергей Полунин / Instagram С. Полунина

Известный танцор, звезда мирового балетного искусства, уроженец Херсона Сергей Полунин похвастался перед фанатами получением российского гражданства.

Снимок свежеполученного паспорта он обнародовал на собственной странице в социальной сети Instagram.

В подписи к фото Полунин также написал целый панегирик пополам с одой, посвященные президенту РФ Владимиру Путину и обругал "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написал танцор.

В комментариях под снимком быстро начали собираться негодующие комментарии.

"Как говорилось в классическом фильме: "Сказочный долбо*б"", "Зрадник", "Ой, дурааааак", "Продажная шкура", "А что же ты танцуешь и снимаешься у бессовестных людей, которые разрушают страны и делают революции. Рашка – хорошо, но жить я там не буду. Вот главный тезис любителей Х*йла". "Достойный выбор обдолбыша Это же отлично, когда манкурты валят из Украины в немытую, поздравляю", − гневно прокомментировали они.

Напомним, ранее Полунин рассыпался Путину в комплиментах, а также наколол себе на груди татуировку с портретом президента РФ.