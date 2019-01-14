Украинского танцора Полунина поперли из Парижской оперы из-за скандальных заявлений

Сергей Полунин не будет танцевать партию в "Лебедином озере" из-за неумения думать перед тем, как что-то сказать / hollywoodreporter.com

Известного танцора из Херсона Сергея Полунина, получившего российское гражданство, устранили от участия в балете "Лебединое озеро" в знаменитой Парижской опере, где он должен был исполнить первую партию.

Как сообщает издание France 24 с ссылкой на представителей Парижской оперы, сотрудничество с артистом решили аннулировать после ряда его скандальных заявлений в Instagram.

Отмечается, что коллег Полунина возмутили его сексистские замечания и гомофобные высказывания. Как известно, ранее артист заявлял, что женщины начали играть в мире мужскую роль, потому что представители сильного пола их "не трах*ют" и назвал их "позором". Он отметил, что мужчина не должен быть "соплей" и заявил, что исправить положение сможет только "хороший позатыльник".

Кроме прочего, Полунин неоднократно заявлял о своих нездоровых симпатиях к президенту России Владимиру Путину, в доказательство к этому набил на груди татуировку в виде его портрета.

Напомним, Полунин в день своего 29-летия написал целый поздравительный пост, посвященный Владимиру Путину. Также он заявлял о своей симпатии к президенту США Дональду Трампу.