"На всю страну хозяйство показывает!": сын Дмитрия Нагиева пристыдил отца за фото в трусах

Дмитрий Нагиев удивил сеть фото в трусах / https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Российский актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев удивил поклонников фото в нижнем белье.

На своей странице в Instagram артист выложил два снимка, на которых он позирует со спущенными штанами, в водолазке и в белых трусах.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", - подписал полуголое фото Нагиев.

Подписчики упрекнули Нагиева за такой снимок, - мол, на него страницу и дети подписаны, не стоит делиться такими провокационными фото.

"Иссяк мужик, больше нечего показывать!", "Вы знаменитый актер, на вас дети смотрят, вы бы еще трусы сняли", "Закусывать не только капусточкой надо!", "Все бы ничего, но последнее фото в трусах-полное неуважение к нам. Отстой. Отписываюсь", - отреагировали подписчики.

Дмитрий Нагиев покрасовался на фото со спущенными штанами / https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Также на снимок отреагировал и сын Нагиева Кирилл: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?".

Вскоре артист фото удалил, оставив своих фанатов в недоумении.

"Где фото в трусиках?", "Дмитрий, зачем удалили фото без штанов?", "А где фото без штаников? Ну классное же было!", - интересовались фанаты.

Дмитрий Нагиев выставил напоказ нижнее белье / https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Ранее Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал об окровавленных трусах, трупах в машине и отношению к Путину.