Врачи махнули рукой: звезда 90-х рассказал о страшной болезни

Андрей Губин / Скриншот

Российский певец Андрей Губин, пребывавший в зените славы в 90-х годах, страдает неврологическим заболеванием, из-за которого вынужден отказаться от концертов.

Его поразило неврологическое заболевание, приводящее к спазмам мышц лица и глаз. Из-за полноценное творчество невозможно.

В эфире программы Сегодня вечером Губин рассказал, что на него врачи рукой махнули.

"По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся", – сказал он.

"С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю" - заявил Губин.

Артист признался, что уже ничего не зарабатывает, а живет благодаря тем средствам, которые получил в 90-е и первой половине нулевых. Тогда он был на пике карьеры, а его песни слушала вся страна.

"Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, ещё примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", – пояснил Губин.

Губин добавил, что поет только на караоке. Он хочет вернуться в студию и записывать свои песни, но последний концерт состоялся в 2005 году.

Отметим, что Губин известен такими песнями как "Мальчик-бродяга", "Милая моя" и "Зима-холода".

Напомним, ранее СМИ писали о том, что перед смертью звезда 90-х Евгений Осин справлял нужду в коридоре и едва говорил.